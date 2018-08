Warmte speelt Wellens alweer parten 06 augustus 2018

00u00 0

Was hij betrokken bij een van de valpartijen in de finale? Of had Tim Wellens (27) af te rekenen gehad met materiaalpech? Neen, dus. Wellens was nergens te bespeuren tijdens de finale van de Clásica San Sebastián omdat hij bevangen werd door de hitte in het Baskenland. De Limburger moest al bij de eerste passage over de Jaizkibel de rol lossen, de finish haalde Wellens niet.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN