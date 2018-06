Warmste tweede kwartaal ooit 29 juni 2018

Het is de voorbije maanden vaak puffen geweest en da's geen toeval. Nooit waren april, mei en juni samen zo warm. De gemiddelde temperatuur voor het tweede kwartaal komt uit op 15,8 graden, ruim boven de normale 13,2 graden. Daarmee steken we 2007 voorbij, toen het gemiddeld 15,5 graden was tussen 1 april en 30 juni. Derde in het lijstje is 2011 met 15,2 graden. Ook de 20 zomerse dagen zijn opmerkelijk.

