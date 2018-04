Warmste 8 april ooit 09 april 2018

De warmste 8 april sinds de start van de metingen: dan kan er al een plons af in een openluchtzwembad, zoals bij deze jongen gisteren in Overpelt. Rond 15 uur werd 23,3 graden gemeten in Ukkel. Het vorige record dateert al van 1969, toen de temperatuur opliep tot 22,7 graden. Ook zaterdag werd het dagrecord al geëvenaard: het werd 21,4 graden, evenveel als op 7 april 2014. 250.000 toeristen trokken dit weekend naar zee.

HLN

