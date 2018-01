Warmste 24 januari ooit: 12,9° 25 januari 2018

00u00 0

Het was te voelen aan de buitenlucht en de cijfers bevestigen het ook: met 12,9 graden Celsius in Ukkel is gisteren een dagrecord opgetekend voor 24 januari, en dat sinds het begin van de vaststellingen in 1901. De temperatuur werd bereikt om 15.50 uur en is te danken aan de aanvoer van subtropische lucht vanuit Spanje. De krachtige wind zorgde ervoor dat de warme lucht onderweg amper kon afkoelen. Het vorige warmterecord dateert van 2001, toen het 12,6 graden werd. De warmste januaridag werd het echter lang niet: op 18 januari 2007 en 25 januari 2016 liepen de temperaturen op tot 14,9 graden. (CMA)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN