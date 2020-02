Exclusief voor abonnees Warmste 16de februari ooit door noodweer 16,4° 17 februari 2020

00u00 0

In Ukkel is gisteren een temperatuur van 16,4 graden Celsius gemeten, wat van deze 16 februari de warmste ooit maakte sinds 1901. Volgens weerman David Dehenauw had storm Dennis een aandeel in de hoge temperaturen. "Via de oostelijke flank van de stormdepressie werd er warme lucht naar ons gestuurd", zegt hij.