Warmer op zondag

Vandaag krijgen we afwisselend zon en wolken, met de meeste wolken boven het noorden van het land. Sommige wolken kunnen nog een bui lossen, maar grote hoeveelheden worden niet verwacht. In het zuiden van het land en ook aan zee krijgen ze vaker de zon te zien en daar blijft het meestal droog. De maxima komen vandaag wat lager uit, tussen 16 en 18 graden in Vlaanderen en het zuiden van het land. Op de reliëfs geraken we net aan 14 graden. Er staat een matige - aan zee vrij krachtige - westenwind.

