Warme WK-zomer deed ons meer bier drinken 07 september 2018

De warme zomer én de goede prestaties van de Rode Duivels op het WK zorgden ervoor dat we vaker een pintje dronken. Dat zegt de federatie Belgische Brouwers. Het bierverbruik in ons land zit al jaren in dalende lijn, onder meer door de bewustmakingscampagnes rond alcoholverbruik. Dit jaar is er evenwel sprake van een stabilisering. Na een slechte start hebben de maanden juni, juli en augustus veel goedgemaakt. Marktleider AB InBev bevestigt de goede verkoop. "Het WK en het goede weer hebben voor een stijging gezorgd", aldus Philippe Vandeuren van AB InBev. Vooral het pilsbier vloeide rijkelijk tijdens de aanhoudende hitte, al deed ook het alcoholvrije bier het goed.

