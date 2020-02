Exclusief voor abonnees Warme winters: wen er maar aan 18 februari 2020

Een sjaal en muts hebben we nog niet vaak nodig gehad: met een gemiddelde temperatuur van 6,2 graden is deze winter bijna dubbel zo warm als normaal. Er was nog geen enkele sneeuwdag in Ukkel - een winter zonder sneeuw is daar nog nooit voorgekomen. IJsdagen, met een maximumtemperatuur onder nul, telden we evenmin. En jawel: dat heeft te maken met de klimaatverandering, zegt VRT-weerman Frank Deboosere. "Het aantal strenge winters neemt af. We kunnen er maar beter aan wennen. De kans dat de Nederlanders ooit nog een Elfstedentocht kunnen organiseren, wordt elk jaar kleiner." (LVB)