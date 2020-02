Exclusief voor abonnees Warme winter zorgt voor lage aardgasfactuur 01 februari 2020

00u00 0

De warme winter doet wonderen voor de aardgasfactuur. Een middelgroot gezin betaalt dit jaar tot 50 euro minder. December en januari waren niet alleen uitzonderlijk warm, ook het aanbod van gas was erg groot. En dat drukt de prijzen, zegt Eneco. In december lag het aardgasverbruik bij particuliere klanten van de groenestroomproducent 11% lager. In januari was dat zelfs 15% minder dan in een gemiddeld jaar. Bovendien liggen de groothandelsprijzen historisch laag, waardoor de prijs in een jaar tijd met 25% omlaag ging. De import van 'liquid natural gas' (LNG) vanuit de VS, bijvoorbeeld, steeg met meer dan 60%. Een groot aanbod en een kleine vraag, dus. Alle gasvoorraden zitten bomvol, waardoor een prijsstijging er niet meteen zit aan te komen.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis