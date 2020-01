Exclusief voor abonnees Warme steun voor Van Damme 27 januari 2020

Veel mooier dan het voetbal gisteren in Jan Breydel, was het eerbetoon aan Miguel Van Damme. De doelman van Cercle is hervallen in zijn strijd tegen leukemie. Nadat Kevin Hoggas groen-zwart op voorsprong had gebracht, hielden de spelers het shirt van Van Damme met nummer 16 in de lucht. "Dat was vooraf zo afgesproken", aldus Hoggas. "Op het moment dat ik die bal binnentikte, gingen mijn gedachten vrijwel onmiddellijk naar Miguel. Ik ben één van de weinigen in onze groep die met hem hebben samengespeeld. Wat hij meemaakt, overstijgt voetbal. Dan ga je een nederlaag als die van vandaag tegen Anderlecht zelfs heel makkelijk relativeren. Wij kunnen alleen maar onze steun uitspreken, Miguel moet zelf de strijd verder aangaan."

