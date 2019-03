Warme lentedag HET WEER 22 maart 2019

00u00 0

Tijdens de ochtend kan het nevelig zijn en hangt er lokaal mist of lage bewolking. Net als gisteren kan het een tijdje duren voor dat allemaal opgetrokken is, maar vandaag zou het toch wat sneller gaan. We krijgen vervolgens een zonnige en warme lentedag. De maxima komen uit op gemiddeld 17 graden, lokaal is 18 graden mogelijk. Ook aan zee en in de Ardennen wordt het warm, bij maxima rond 14 graden. De wind waait zwak uit het zuidwesten. Vanavond is het zonnig en koelt het relatief traag af. Tijdens de nacht is het lichtbewolkt of helder en krijgen we uiteindelijk minima rond 4 graden. In de Ardennen daalt het kwik tot het vriespunt. Op het einde van de nacht komen wolkenvelden opzetten vanaf de kust. De wind is nog steeds zwak en komt uit het westen tot zuidwesten.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen

Meer over Ardennen

weer

Maxima