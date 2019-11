Exclusief voor abonnees Warm welkom voor Johny Voners bij zijn Kampioenen 13 november 2019

Een dikke kus van en voor zijn 'sjoeke' Carmen, alias Loes Van den Heuvel: dat wachtte Johny Voners - alias Xavier - gisteren toen hij met zijn collega-acteurs voor het eerst samen naar de vierde Kampioenenfilm kwam kijken. Van den Heuvel was blij dat ze haar tegenspeler weer in de armen kon sluiten. Begin vorige maand raakte bekend dat hij tegen kanker vocht. Hij was fel verzwakt door de chemo en moest zijn rol in een musical opgeven. "De ziekte sluimerde al meer dan een jaar in mij", vertelt Voners. Nu is hij aan de beterhand. "Ik ben heel blij dat ik hierbij kan zijn. Momenteel voel ik me prima. Ik durf er weer van te dromen dat ik nog minstens 85 word. En ouder mag ook hoor", knipoogt hij.

