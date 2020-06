Exclusief voor abonnees Warm welkom Meesseman in VS Kampioenenring met 120 diamanten 30 juni 2020

Nu Emma Meesseman - na een dagje vertraging door een spelfout op haar vliegtuigticket - eindelijk in de Verenigde Staten is, kan ze zich met de Washington Mystics volop voorbereiden op het verdedigen van de WNBA-titel. En wat extra motivatie kan nooit kwaad. De Belgian Cat kreeg haar traditionele kampioenenring van vórig seizoen. Het juweel telt liefst 120 diamanten, 35 robijnen en 23 saffieren - negen karaat. Meesseman was dan ook terecht fier op Instagram.

