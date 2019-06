Exclusief voor abonnees Warm weer eist al doden in Spanje, Frankrijk en Italië 29 juni 2019

De verschroeiende hitte in Zuid-Europa heeft voorlopig al zeker zes doden geëist. In de Spaanse regio Andalusië stierf gisteren een 17-jarige jongen nadat hij een zonneslag had opgelopen. Hij zou zich donderdag duizelig gevoeld hebben terwijl hij aan het oogsten was, en was in het zwembad gesprongen van het domein waar hij werkte. Toen hij uit het water kwam, kreeg hij stuiptrekkingen. Hij werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. Ook een 93-jarige man stierf aan de gevolgen van een zonneslag, in de noordwestelijke stad Valladolid.

