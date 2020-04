Exclusief voor abonnees Warm weekend wordt 'quarantainetest' 03 april 2020

Een warm weekend aan het begin van de paasvakantie: in niet-coronatijden maakt de kust zich dan op voor honderdduizenden toeristen. Ongetwijfeld zullen veel Belgen het voelen kriebelen om de quarantaineregels aan hun laars te lappen. Maar West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé waarschuwt hen dat er "keihard" gecontroleerd zal worden. "Ik snap niet wat sommige mensen niet begrijpen aan de vraag om thuis te blijven. Het zijn idioten die de boel verstoren." Fietsen tussen de lentebloesems in Haspengouw mag in principe wel, maar het is verboden om er met de auto naartoe te trekken. Daarom zal de politie extra aandacht besteden aan wagens met fietsen op het bagagerek. Wielertoeristen die graag het parcours van de (afgelaste) Ronde van Vlaanderen verkennen, moeten dan weer onthouden dat het niét toegestaan is om in groep te fietsen. Pelotons zullen zonder pardon aan de kant gezet worden. Barbecuen in eigen tuin met je eigen gezin mag, de buren uitnodigen niét. Op overtredingen staat een boete van 250 euro. (MAC)

