Warm en onweerachtig HET WEER 29 mei 2018

Vandaag is het aanvankelijk vrij zonnig, maar tijdens de voormiddag ontstaan er al snel stapelwolken die kunnen uitgroeien tot buien en onweders. Lokaal kan er veel regen vallen, zijn er rukwinden en kan er hagel vallen. Aan de kust blijft het overwegend droog, maar daar zou het tijdelijk minder zonnig kunnen zijn door zeemist. Daar is het met 19 graden ook minder warm dan in het binnenland, waar de maxima oplopen tot 28 graden. Tussen de buien door is het rustig weer, met een zwakke, veranderlijke wind. Vanavond blijft de warmte hangen, met rond 20 uur nog steeds temperaturen van bijna 25 graden. Tegen de ochtend zou het afgekoeld zijn tot 16 graden. Het blijft de hele nacht onstabiel met regen- en onweersbuien.

