Exclusief voor abonnees Warm en droog tot het weekend HET WEER 07 april 2020

00u00 0

Vandaag verlaat een zwakke storing in de ochtend het land via het oosten. Aanvankelijk komt er verspreid lage bewolking en mist voor. Neerslag van betekenis wordt er echter niet verwacht. Stilaan breekt de zon door. In het westen is dat al vrij vlug, in het oosten pas na de middag. Bij een zwakke wind uit het oosten tot het zuidoosten wordt zachte lucht aangevoerd en komen de maxima uit op gemiddeld 20 graden.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis

Meer over Kempen

Maxima

weer