Exclusief voor abonnees Warenhuizen voorzien steeds meer snellaadpalen 26 februari 2020

00u00 0

Je boodschappen doen en tegelijk je elektrische wagen of fiets opladen: steeds meer supermarkten bieden klanten die mogelijkheid met snellaadpalen op hun parkings. Discounter Lidl breidt het aantal laadpalen aan zijn winkels fors uit. Op één op de drie parkings zal je binnenkort je wagen of fiets gratis kunnen opladen. Eind dit jaar moeten 100 snellaadpalen, goed voor 200 laadpunten, in gebruik zijn. De 61 huidige laadpalen worden gemiddeld elk een zestal keer per dag gebruikt. In grote steden is dat tot drie keer zo veel. Een laadbeurt duurt gemiddeld een half uur - even lang als een gemiddeld warenhuisbezoek, dus.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis