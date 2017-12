Warenhuizen mogen geen geldkoffers meer transporteren 00u00 0

Supermarkten die over een geldautomaat voor bankbiljetten beschikken, moeten vanaf 2 januari strengere regels in acht nemen. Het transport van de geldkoffer naar de biljettenautomaat moet gebeuren door een gespecialiseerde waardentransporteur, ook als deze dienst zich op enkele meters van de kassa's bevindt, melden de kranten van Sudpresse. Voor de warenhuizen van Groupe Mestdagh komt die maatregel hard aan. "Wij zijn niet erkend als waardentransporteur. En gezien de hoge boetes hebben we deze dienst dan ook stopgezet." Supermarkten die de nieuwe regels niet naleven, riskeren boetes van 25.000 euro. Het bedrijf YourCash, dat de geldautomaten plaatst, heeft een rechtszaak tegen de staat ingediend. (FrD)

