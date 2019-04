Exclusief voor abonnees Waregem zoekt nieuwe centrummanager 17 april 2019

Adeline Bekaert (27) uit Kuurne, sinds midden december 2017 aan de slag als citycoach in Waregem, stopt midden juni. Ze vertrekt met een goed gevoel, maar kiest nu voor een voltijdse betrekking als management assistent in een bedrijf. Het stadsbestuur heeft de boodschap duidelijk begrepen, want het takenpakket van de centrummanager wordt nu een voltijdse betrekking.

