Wapenstok bij personal assistant van Dimitri Vegas en Like Mike 28 februari 2019

Het parket in Mechelen eist een geldboete van 800 euro van de personal assistant van de dj-broers Dimitri Vegas en Like Mike. Bij een huiszoeking werd een wapenstok aangetroffen. De zoeking kwam er nadat de wijkagent een zakje met wit poeder had opgemerkt. Er werd gedacht aan cocaïne, maar het bleek de originele uitnodiging voor de première van de film 'Patser'. De politie stelde voor de wapenstok een minnelijke schikking voor, maar die bleef onbetaald. Hierop volgde de dagvaarding. "Dit alles leest als een aflevering van 'F.C. De Kampioenen'", zei zijn raadsman Omar Souidi. "Een verhaal met een absurd misverstand." Het bezit werd niet betwist. Alleen wist de man niet meer dat hij over een verboden wapen beschikte. "Het was een grap destijds voor een vrijgezellenfeest." De verdediging vroeg de geldboete met uitstel. Vonnis op 27 maart. (TVDZM)

HLN