Exclusief voor abonnees Wapens gevonden bij Italianen die nazipartij wilden stichten 30 november 2019

00u00 0

De Italiaanse politie heeft plannen ontdekt om een nieuwe nazipartij op te richten. Bij verschillende huiszoekingen in het hele land werd ook een indrukwekkend wapenarsenaal onderschept. Het onderzoek liep al twee jaar en onthulde een "grote en gevarieerde reeks verdachten, die in verschillende plaatsen wonen, maar verenigd zijn in hetzelfde ideologische fanatisme en de wil om een openlijk nazistische, xenofobe en antisemitische beweging op te richten", aldus de politie. In Italië is het een misdaad om het fascisme te verdedigen of pogingen te ondernemen om fascistische partijen opnieuw tot leven te brengen. De nieuwe partij kreeg de naam Italiaanse Nationaal-Socialistische Arbeiderspartij.

Geniet van dit uniek aanbod Aanbieding loopt nog 01 dag 17 uren 09 minuten 37 seconden ✓ Lees nu 4 8 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode

Meer over Italië