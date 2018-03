Wapenfabrikant Remington bijna failliet 27 maart 2018

De bekende Amerikaanse vuurwapenmaker Remington heeft uitstel van betaling aangevraagd. Het bedrijf torst een zware schuldenlast en de verkoop van geweren, handvuurwapens en munitie is fors gedaald. Het 200 jaar oude Remington behoort tot de bekendste vuurwapenfabrikanten van de Verenigde Staten. Er werken 3.500 mensen. Fabrikanten van vuurwapens in de VS staan onder toenemende druk van de publieke opinie. Vooral de dodelijke schietpartij op een school in Florida in februari heeft geleid tot een roep voor strengere regels bij de verkoop van wapens. Veel grote winkels leggen de verkoop van wapens intussen al aan banden.