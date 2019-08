Exclusief voor abonnees Wanyama: nog geen akkoord tussen Club en Tottenham 23 augustus 2019

Van een akkoord of een medische test is er op dit moment allesbehalve sprake. Wél praten Club Brugge en Tottenham Hotspur de komende dagen verder over Victor Wanyama (28), toptarget van blauw-zwart bij het ingaan van de laatste week van de zomermercato. In onder meer Engelse media viel gisteren te lezen dat een overeenkomst op clubniveau van meer dan tien miljoen euro plus bonussen reeds bereikt was, maar dat werd door beide partijen ten stelligste ontkend. Tottenham hoopt 12 à 13 miljoen euro te vangen voor Wanyama, min of meer het bedrag dat Spurs in 2016 aan Southampton betaalde voor de middenvelder. Club mikt wat dat betreft lager. Afwachten of beide partijen binnen afzienbare tijd een akkoord vinden, iets wat vandaag en wellicht ook morgen alvast niet het geval zal zijn. Wanneer dat wél zo is, moeten ook Wanyama zelf en Club nog consensus bereiken over het loon van de ex-middenvelder van Beerschot. Die verdient bij Spurs ongeveer drie miljoen euro bruto per jaar. In Brugge strijkt enkel Simon Mignolet een bedrag van die grootorde op, waardoor het aannemelijk is dat na Spurs ook Wanyama water bij de wijn zal moeten doen. (TTV/KTH)

