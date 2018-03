Wanty zonder kopman naar Ronde 30 maart 2018

Wanty-Groupe Gobert start zondag zonder uitgesproken kopman in de Ronde van Vlaanderen. "Die zal ik zelf wel aanduiden in de finale", zegt ploegleider Hilaire Van der Schueren. "Wie goed is, krijgt bescherming." De ploeg brak tot dusver nog geen potten in het klassieke voorjaar en dat zit Van der Schueren niet lekker. "Onze prestaties vielen wat tegen. Het is allemaal wat minnetjes en dat knaagt toch een beetje aan mij." De selectie: Backaert, Offredo (Fra), Pasqualon (Ita), Smith (GBr), Van Keirsbulck, McNally (GBr) en Devriendt. (JDK/TLB)