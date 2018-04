Wanty pakt eindzege in de Sarthe met Guillaume Martin 07 april 2018

Guillaume Martin (Wanty-Groupe Gobert) werd eindwinnaar in het Circuit de la Sarthe/Pays-de-Loire. In de slotrit tussen Brülon en Sablé-sur-Sarthe werd de 24-jarige Franse rondetroef van Hilaire Van der Schueren niet meer bedreigd. Daniel McLay haalde het in een massaspurt voor Samuel Dumoulin. Christophe Noppe (Sport Vlaanderen-Baloise) werd achtste. In de eindstand gaat Martin ploeggenoot Xandro Meurisse vooraf. (JDK)