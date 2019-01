Wanty- Groupe Gobert opnieuw naar Tour 11 januari 2019

Wanty-Groupe Gobert mag voor het derde opeenvolgende jaar naar de Tour (6-28 juli). Het procontinentale team van Hilaire Van der Schueren kreeg van organisator Amaury Sport Organisation (ASO) samen met Cofidis (nummers 1 en 2 van de Europe Tour 2018) de eerste twee van in totaal vier wildcards toegekend. Ook de achttien WorldTourploegen, waaronder Lotto-Soudal en Deceuninck-Quick.Step, zijn al zeker van hun plaats. De twee resterende wildcards volgen later. "Een mooie beloning voor onze offensieve ingesteldheid en goeie prestaties bij de eerste twee deelnames", noemt Van der Schueren het. "Ik kijk nu al uit naar de geweldige momenten die we komende zomer zullen beleven. Vooral de 'Grand Départ' in Brussel, de passage langs mijn eigen huis in Geraardsbergen tijdens de openingsrit en de start van de derde etappe in Binche, thuisbasis van hoofdsponsor Wanty, worden heel speciaal." (XC/JDK)

