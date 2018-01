Wanty en Vlaanderen niet naar de 'Hel' 26 januari 2018

Opvallend: Wanty-Groupe Gobert en Sport Vlaanderen-Baloise grijpen naast een wildcard voor Parijs-Roubaix. Naast Veranda's Willems-Crelan en WB-Aqua Protect-Veranclassic (Dehaes, Vantomme) mogen ook de Franse teams Cofidis, Delko Marseille, Direct Energie, Fortuneo-Samsic en Vital Concept zich opmaken voor de 'Helleklassieker'. "Een beslissing waar we ons moeten bij neerleggen", zegt Wanty-ploegleider Hilaire Van der Schueren, die eerder al startzekerheid verwierf in de Tour en de Dauphiné. "We kunnen er nu eenmaal niet overál bij zijn. Al is Parijs-Roubaix wel een race die ons goed ligt. Vorig jaar reden we met twee renners de finale en werd Offredo veertiende."

