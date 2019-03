Wansmakelijk: Genk-fans verhangen afwezige Pozuelo 18 maart 2019

Dit verdient niemand. De supporters van Racing Genk namen op een walgelijke manier afscheid van Alejandro Pozuelo. Voor de aftrap lieten ze een opgeknoopte opblaaspop met shirt van de ex-aanvoerder overrijden door een trein. Nadien bengelde die nog twintig minuten onder het uitvak. "Volgens ons gaat het om een eenmansactie. Dit was zeker ongepast", aldus Rudy Claessens, voorzitter van de supportersfederatie. De Spanjaard miste overigens zijn afscheidsmatch, omdat hij zijn doodzieke opa bijstond in zijn thuisland. Ook in de tweede helft lieten de bezoekende fans zich van hun kleinste kant zien, door bij 1-2 vuurwerk op het veld te gooien. "Dit kan niet", vervloekte Philippe Clement. "Door die twee bijgetelde minuten incasseren we op het einde nog de gelijkmaker." (VDVJ/KDZ)

