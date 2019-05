Exclusief voor abonnees Wannes: "Ik wil meedoen aan Eurosong" 25 mei 2019

Hij kwam nog uit de lucht neergedaald voor zijn laatste nummer, 'What About Us' van P!nk, en gaf zo een staaltje showgehalte van topniveau, maar greep net naast de hoofdprijs. "Ik gun het Ibe van harte", reageerde hij. "Voor mij stopt het hier niet. Ik ben al gecontacteerd door mensen uit de muziekwereld. Ik hoop zo snel mogelijk een single uit te brengen - dat is het plan toch. En ik ga mij nu storten op Eurosong, daar hoop ik volgend jaar aan deel te nemen."