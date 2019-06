Wanneer moet bedrijf extra maatregelen nemen bij warme temperaturen? Redactie

24 juni 2019

00u00 15 De Krant Jezelf in het zweet werken wordt deze week een makkie. Gelukkig voorzien de meeste werkgevers extra drankjes, meer pauzes, ventilatoren en zelfs natte handdoeken om het hoofd koel te houden. Of is het te warm om te werken?

"Voor de ene job is 25 graden te warm om te werken, voor de ander is dat pas vanaf 30 graden", zegt Christine Mattheeuws van NSZ. "Het hangt af van het soort werk. Een werkgever moet maatregelen nemen bij 31 graden Celsius als zijn werknemer een 'lichte job' uitoefent (kantoorjob). Bij een werknemer met een 'zware job' - de bouw of iemand die veel tilt en rechtstaat - is de drempelwaarde 20 graden." Niet alleen de temperatuur telt trouwens om te bepalen of er nog gewerkt kan worden. Ook luchtvochtigheid en stralingstemperatuur zijn belangrijk.

Volgens een bevraging bij bijna 400 ondernemers blijkt dat de meerderheid al maatregelen getroffen heeft om de hitte de komende week de baas te kunnen. "80% biedt extra drank aan, bijna een derde koopt ijsjes voor zijn personeel."

Drie op de tien werknemers mogen dan weer vroeger beginnen om de warmste uren van de dag te vermijden. 36% geeft ook aan dat ze ventilatoren of airco plaatsen om de werkplek af te koelen. Er zijn er zelfs die natte handdoeken voorzien. 72% heeft er geen probleem mee dat mannelijke collega's een korte broek dragen. "Zolang het maar geen sportbroek of zwemshort is", zegt Mattheeuws. Al heeft niet alleen een werkgever verplichtingen. Een werknemer kan niet zomaar beslissen thuis te blijven wegens de warmte of zelf zijn werktijden aan te passen. (FT)