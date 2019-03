Exclusief voor abonnees Wanneer kregen auto's ook een radio? 30 maart 2019

"Al in de jaren 1920 werden de eerste proeven uitgevoerd met een radio in de auto", weet men bij het Nederlandse Quest. "Zowel de antennes, de speakers als de batterijen waren veel te groot voor normaal gebruik." Het zou tot de jaren 1930 duren voor de eerste radio's in de winkel lagen: "Al waren die eerste exemplaren idioot duur. Amerikaanse en Duitse autoradio's uit die tijd kostten ongeveer een derde van het aanschafbedrag van de hele auto. Er kwam ook veel protest: de muziek zou bestuurders alleen maar afleiden. Na de Tweede Wereldoorlog ging het snel beter. In 1955 introduceerde Chrysler een platenspeler in zijn duurdere modellen. Ook bokslegende Muhammad Ali (foto) had er één in zijn auto. In 1969 kwamen de eerste stereo-installaties en in de jaren zeventig de eerste cassettespelers."

