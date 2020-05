Exclusief voor abonnees Wanneer je door wat plexiglas kunst wordt 19 mei 2020

00u00 0

Zie de mens! Ook in Portugal is museumbezoek weer toegestaan en dan struint een mens al eens graag rond in het Nationaal Museum voor Oude Kunsten in Lissabon. Door de voorzorgsmaatregelen rond corona lijkt deze bezoeker met plexiglazen beschermmasker onvrijwillig op de Ecce Homo van een anonieme meester aan de muur.

