Wanneer het bloemenmotief op je fietstas even geen goed idee lijkt... 18 juni 2019

Aan een fietsenstalling in Kortrijk nestelden zich gisteren enkele duizenden bijen op twee fietstassen. "Geen idee waarom, er zit niets lekkers in", zei de eigenares. "De tassen hebben wel een bloemenmotief." Een imker kwam ter plaatse - de beestjes krijgen een nieuwe thuis bij hem. De bijen kwamen op de tassen terecht omdat de koningin er haar geur had op achtergelaten.

