Wankelende moeder

16 februari 2019

Moeder worden is niet altijd een lolletje, en al helemaal niet als je niet naar een kind verlangt én het niet uit je eigen buik komt. Saskia de Coster weet er alles over: in het ultieme schrijversleven dat ze hoopte te leven, pasten geen babygekrijs of vieze luiers. Tot ze de liefde van haar leven ontmoette, die wél graag een baby wilde.

Hoe ze uiteindelijk toch moeder werd en welke lastige reis daaraan voorafging, vertelt de Coster prachtig openhartig in haar autobiografische roman 'Nachtouders'. Veel meer dan een reisverslag van een lesbisch koppel dat in Canada de donor van hun zoon gaat opzoeken, werd 'Nachtouders' een persoonlijke reflectie op het (niet-biologische) ouderschap die je flink bij de lurven pakt. Of zoals de Coster het zelf graag verwoordt: een verhaal van (en voor) iedere ouder die weleens gewankeld heeft. Wie vreest voor alleen maar diepzinnige bespiegelingen: de beddialogen tussen Saskia en Juli zijn bij wijlen hilarisch.

