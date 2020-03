Exclusief voor abonnees Wanhoop aan Griekse grens 04 maart 2020

"Help ons, alsjeblieft." Dat is de smeekbede van naar schatting 20.000 vluchtelingen. Zij proberen wanhopig de Griekse grens over te steken, sinds de Turkse president Erdogan de poort naar Europa openzette. De poort waarvan sprake is die van het grensplaatsje Pazarkule. Eén probleem: de Turkse uitgang werd geopend, maar de Griekse ingang blijft vooralsnog dicht. Tussen beide grenzen bevindt zich een stukje niemandsland, verboden terrein voor journalisten, want met al die op elkaar gepakte vluchtelingen is het allesbehalve een fraai zicht. VTM-journalist Robin Ramaekers slaagde erin om vermomd het gebied binnen te dringen. "Griekse militairen staan, met hun wapens in de aanslag, neus aan neus met de massa", vertelt Ramaekers. "Zo ver je kan kijken, zie je mensen die allemaal in dezelfde richting turen. Alsof ze schrik hebben om het moment te missen waarop die deur naar Griekenland eindelijk opengaat. Maar dat zal niet snel gebeuren."

