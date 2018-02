Wandelroute van het jaar ligt in Limburg 24 februari 2018

'Een wandeling rondom Zuid-Limburg' is bekroond met de Wandeltrofee van de Fiets- en Wandelbeurs, dat nieuw ontwikkelde wandelprojecten in de kijker zet. De drielandentocht van 277 kilometer bekoorde de jury vooral vanwege de grote verscheidenheid aan landschappen, en dat over een grotendeels onverharde route. Het zuidelijkste stuk van Nederland staat bekend als een echt wandelparadijs, maar het bekroonde parcours laat zien dat een mooie wandeling vaak de landsgrenzen overschrijdt. Je kunt de luswandeling in elf etappes afleggen, die zich zowel in Nederland, België als Duitsland situeren. (JL)

