Wandelkampioene zet 1,5 miljoen stappen in één maand 07 juni 2018

Anderhalf miljoen stappen in 31 dagen. Dat is het indrukwekkende record dat een vrouw uit Lichtervelde gezet heeft tijdens de '10.000 stappenclash', een uitdaging van het Vlaams Instituut Gezond Leven. De hele maand mei zette de 43-jarige Tinneke Vereenooghe (foto) gemiddeld zo'n 48.000 stappen per dag. "Op feestdagen stond ik op om 7 uur 's morgens en bleef ik stappen tot 's avonds laat", zegt ze. "Ik doe het gewoon graag. Het is een gewoonte geworden. Op het werk verplicht ik mezelf om stappen te zetten. Ik zit aan de kassa en doe de boekhouding bij een verfbedrijf, maar haal toch 10.000 stappen per dag." Het grootste obstakel? "Goeie sokken. Eenmaal ik die gevonden had, ging het vanzelf", glimlacht de laureate. Ze kreeg gisteren een elektrische fiets cadeau. (BHT)

