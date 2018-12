Wandelen tussen Demer en Dijle 29 december 2018

00u00 0

Voortaan verbindt een 340 kilometer lang wandelnetwerk ook de Demer en de Dijle. Die twee belangrijke rivieren in Vlaams-Brabant worden omzoomd door landschappen die het decor vormden van de witloof- en aspergeteelt en een rijke brouwerstraditie kennen.

De Demer meandert door het heuvelachtige Hageland naar haar monding in de Dijle, vlak bij de rockweide van Werchter.

Met het nieuwe knooppuntennetwerk kun je helemaal van Aarschot via Haacht naar Steenokkerzeel en Kortenberg wandelen. De wandelkaart laat toe een traject te kiezen in functie van de ondergrond, van onverhard tot kassei. In de bijhorende infogids vind je acht suggestieroutes. Het wandelnetwerk Demer en Dijle is ook online te vinden op de wandelrouteplanner en de wandelknooppunt-app.

Dankzij het nieuwe netwerk kun je voortaan onafgebroken wandelen langs knooppunten van Affligem tot Diest.

Infogids en kaart (€ 9) via www.toerismevlaamsbrabant.be/publicaties

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN