Wandelen met hond? In elke badplaats ander reglement 14 april 2018

Wie met zijn of haar hond langs de Vlaamse kust wil wandelen, kijkt best even de regels na. Elke badplaats heeft een afzonderlijk reglement waarin verschillende uitzonderingen worden gemaakt. In NIEUWPOORT bijvoorbeeld zijn honden volledig verboden tussen 15 juni en 15 september. In KNOKKE-HEIST is dat al vanaf 15 maart. Enkele kilometers verder in BLANKENBERGE is het strandgedeelte vanaf het staketsel tot aan de voet van de duinen aan de Gadeynehelling permanent verboden terrein - die maatregel geldt nog maar sinds deze paasvakantie. Daarbuiten mag je wél wandelen met je hond. ZEEBRUGGE werkt dan weer met groene en rode zones. In KOKSIJDE voorzien ze tussen 1 juni en 15 september 30 procent van het strand voor hondenliefhebbers. In OOSTENDE hangt het van plaats tot plaats af: op het strand vanaf de Westlaan (Raversijde, strandhoofd 15bis) tot aan de grens met Middelkerke (tussen strandhoofden 19 en 20) zijn honden het hele jaar door toegelaten. Wie een overzicht wil voor de hele kust, neemt best een kijkje onder de rubriek 'praktische informatie' op www.dekust.be. Overtreders riskeren ook hiervoor een GAS-boete tot 250 euro. (MMB)

