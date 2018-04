Wandelen langs trage wegen in de Vlaamse Ardennen 28 april 2018

In Vlaanderen enkel vlak wandelen mogelijk? Dan heb je nog nooit je wandelschoenen aangetrokken in de Vlaamse Ardennen, waar glooiende landschappen afwisselen met soms een stevige kuitenbijter. Bovendien zijn er talrijke 'trage wegen', voet- en buurtwegen over akkers en weilanden die de jongste jaren opnieuw ontdekt worden. Ze voeren je langs de prachtigste landschappen waar je geen mens tegenkomt. De regionale milieuvereniging 'Milieufront Omer Wattez' (MOW) bracht zopas de wandelknooppuntenkaart 'Vlaamse Ardennen Zwalmvallei' uit, het resultaat van vele uren veld- en tekenwerk door vrijwilligers. De kaart bestrijkt het stroomgebied van de Zwalm: van Brakel, Zwalm, het westelijk deel van Zottegem tot delen van Gavere en Oudenaarde.

