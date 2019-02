Wandelen is goed voor mentale gezondheid 23 februari 2019

00u00 0

Geregeld een fikse wandeling maken houdt je niet alleen fit, het is ook goed voor je mentale gezondheid. Zo verbetert het je humeur en vermindert het stress, depressieve klachten en angst. Daarom koos Te Gek!? - een organisatie die geestelijke gezondheid bespreekbaar wil maken - voor 'Te gekke wandelingen' als thema van haar jaarcampagne, in samenwerking met Wandelsport Vlaanderen en Parantee-Psylos, de sportfederatie voor sporters met een beperking. Eva Daeleman en Guy Swinnen zijn de ambassadeurs. Te Gek!? organiseert de komende maanden verschillende wandelingen in Vlaanderen. Het volledige programma kan je bekijken op www.tegekkewandelingen.be. (AVA)