Wandelen in de Kalkense Meersen 21 december 2019

Toerisme Oost-Vlaanderen bracht de afgelopen jaren zeven eigen fiets- en wandelgidsjes op de markt en zopas verscheen een nieuw deeltje over het wandelnetwerk Kalkense Meersen- Donkmeer. Dat is een prachtig stuk Scheldenatuur met 165 kilometer aan bewegwijzerde wandelpaden, verspreid over de gemeentes Wetteren, Kalken en Schellebelle.