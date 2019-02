Wandelaar vindt vos vastgebonden aan zware steen 14 februari 2019

Een wandelaar deed gisteravond in Maaseik (Limburg) een triestige ontdekking. Een vos lag er vastgebonden met ijzerdraad aan een baksteen in een rioleringsbuis. Op de grens met Ophoven lag het diertje in het midden van een weiland gekneld in een buis. Hoe het dier er terechtkwam, is niet duidelijk, maar al snel bleek dat er ijzerdraad rond zijn middel hing. Aan het uiteinde van de draad hing een zware steen waardoor de vos niet weg kon. Het Natuurhulpcentrum en de brandweer kwamen ter plaatse om het diertje te bevrijden. Dat lukte ook waarna het naar het centrum in Opglabbeek werd overgebracht. Daar wordt het momenteel verzorgd. (MMM)

