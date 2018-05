Wandelaar vindt babylijkje in Schaarbeeks park 22 mei 2018

00u00 0

Een wandelaar vond gisteren een babylijkje in de struiken van het Schaarbeekse Josaphatpark. Het kindje lag in het struikgewas naast het voetpad. Hoe het kindje om het leven is gekomen, was gisteravond laat nog een groot mysterie. Net als de identiteit van de ouders.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN