Wandelaar ontdekt skelet in Luiks bos 09 maart 2018

00u00 0

In een bos in Luik is het skelet van een voorlopig onbekende vrouw teruggevonden. Een wandelaar ontdekte de restanten, die er vermoedelijk al jaren lagen, in april vorig jaar. Op basis van het skelet hebben speurders nu een portrettekening (zie boven) van de vrouw gemaakt. Ze hopen zo de identiteit van het slachtoffer, een vrouw van ongeveer 1m50 groot, te kunnen vaststellen. Wie de vrouw herkent of inlichtingen heeft over de feiten, wordt gevraagd de speurders te contacteren op 0800/30300.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN