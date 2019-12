Exclusief voor abonnees Wandelaar merkt ontsnapten op onder trein 20 december 2019

Drie van de vijf ontsnapte gedetineerden werden gisteravond opnieuw gevat. Twee anderen waren om middernacht nog op de vlucht. De voortvluchtige gevangenen hadden zich verstopt onder een trein aan het rangeerstation van Turnhout. Het was een wandelaar die hen opmerkte en de politie verwittigde. Jimmy Devolder had het nieuws over de ontsnapping uit de gevangenis van Turnhout al gehoord toen hij gisteren plots vijf mannen van onder een trein zag kruipen tijdens zijn avondwandeling.

