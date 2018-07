Walvisjagers doden "per ongeluk" beschermde blauwe vinvis 13 juli 2018

In IJsland hebben walvisjagers per ongeluk een zeldzame en beschermde blauwe vinvis gedood. Op het dier mag al sinds 1966 niet meer gejaagd worden. Het bedrijf dat verantwoordelijk is, 'Hvalur hf.', jaagt sinds juni - na een pauze van twee jaar - opnieuw op gewone vinvissen. Die zijn ook beschermd, maar de IJslandse regering gaf toestemming om dit seizoen 238 dieren te doden. Zaterdagnacht haalden de walvisjagers hun 22ste vangst van het seizoen binnen. Natuuractivisten bestudeerden foto's van de vangst en besluiten uit de bonte, grijze kleur van het dier dat het ging om een blauwe vinvis - of op zijn minst om een zeldzame kruising tussen een blauwe en een gewone vinvis. De natuurorganisatie Whale and Dolphin Conservation reageert met afschuw op het voorval. Blauwe vinvissen zijn de grootste dieren ter wereld en kunnen tot meer dan 30 meter lang worden. Er zouden nog maar 10.000 tot 25.000 exemplaren in het wild leven. (IDV)

