Walvis van plastic

In de Chinese haven van Rudong Yangkou is gisteren een walvis aangespoeld. Een exemplaar van maar liefst 68 meter lang. Nu horen we u denken: dat dier ziet er niet al te gezond uit. Valt iets voor te zeggen, want het is geen echte walvis. Het dier bestaat volledig uit plastic. Allemaal flesjes, zakjes en bidons die uit de oceaan gevist werden, en nadien zorgvuldig op het strand gelegd werden in de vorm van een walvis. Geduldige mensen, die Chinezen. Vol goede bedoelingen om de plasticsoep in de oceaan een gezicht te geven. (BHL)

