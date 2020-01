Exclusief voor abonnees Walter Planckaert wil stoppen... op 8 april 2023 15 januari 2020



Walter Planckaert (72) heeft een afscheidsdatum in het hoofd. Als hij de kans krijgt zo lang door te gaan wil hij op 8 april 2023 een punt zetten achter zijn carrière als sportdirecteur. Die dag wordt hij 75. En zal hij 54 jaar in het professionele wielrennen actief zijn."Maar als teammanager Chris-tophe Sercu eind dit jaar beslist dat het bij Sport Vlaanderen-Baloise tijd is voor verjonging leg ik me daar zeker bij neer", beweerde Planckaert gisteren tijdens de ploegstage in het Spaanse Calpe. "Bedelen om ergens anders binnen te geraken ga ik niet doen." Doordat hij de leeftijdsgrens van zeventig jaar overschreed moet Planckaert, net als collega Hilaire Van der Schueren (Circus-Wanty Gobert), elk jaar testen afleggen. Voor de verzekeringsmaatschappij Securex, maar ook in opdracht van Belgian Cycling. Die bekwaamheidsproeven werkte hij opnieuw succesvol af. (FHN)

